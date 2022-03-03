Смородская: это какой-то кошмар! Когда уже вся эта кавалерия с Плутником и Цорном уйдёт?

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение команды от «Енисея» (0:4) в 1/8 финала Кубка России.



«Нет слов! Вот работа немецкого тренера Гисдоля на сборах. Получить четыре от «Енисея»! Когда уже вся эта кавалерия во главе с Плутником и Цорном уйдёт? Это какой-то кошмар. Года нет, как они у власти… Разваливали и развалили. Очень быстро справились», — рассказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Напомним, красноярская команда забила четыре безответных мяча «Локомотиву» на «РЖД Арене». Голами отметились Валерий Кичин, Александр Ломакин, Андрей Окладников и Михаил Комков.

«Енисей» вышел в четвертьфинал Кубка России. «Локомотив» вылетел из турнира.