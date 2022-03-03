Смородская: это какой-то кошмар! Когда уже вся эта кавалерия с Плутником и Цорном уйдёт?
Поделиться
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение команды от «Енисея» (0:4) в 1/8 финала Кубка России.
«Нет слов! Вот работа немецкого тренера Гисдоля на сборах. Получить четыре от «Енисея»! Когда уже вся эта кавалерия во главе с Плутником и Цорном уйдёт? Это какой-то кошмар. Года нет, как они у власти… Разваливали и развалили. Очень быстро справились», — рассказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, красноярская команда забила четыре безответных мяча «Локомотиву» на «РЖД Арене». Голами отметились Валерий Кичин, Александр Ломакин, Андрей Окладников и Михаил Комков.
«Енисей» вышел в четвертьфинал Кубка России. «Локомотив» вылетел из турнира.
Комментарии
- 3 марта 2022
-
21:54
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:34
-
21:20
-
21:15
-
20:56
-
20:55
-
20:40
-
20:34
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:22
-
20:10
-
20:08
-
19:59
-
19:47
-
19:44
-
19:32
-
19:28
-
19:21
-
19:17
-
19:13
-
19:10
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:45
-
18:39
-
18:39
-
18:30
-
18:24
-
18:23
Партнерский контент