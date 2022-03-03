Сёмин ответил на вопрос, готов ли вернуться в «Локо» после разгрома от «Енисея» в Кубке
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о возможном возвращении в стан железнодорожников.
«Рассматриваю ли вариант с возвращением? Не всё от меня зависит. В сложные периоды я всегда возвращался в родной клуб, в котором я сделал карьеру. Я об этом помню!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Защитник красноярской команды Валерий Кичин открыл счёт в игре. После навеса с углового Валерий Кичин послал мяч вверх, после чего сам побежал за мячом и превосходным ударом в падении через себя с левой ноги по дуге отправил мяч в дальнюю девятку. Затем Наир Тикнизян получил красную карточку. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Енисей».
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