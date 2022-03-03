«Атлетико», «Астон Вилла», «Вест Хэм» и «Ньюкасл» хотят подписать хавбека «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум может летом сменить команду.



Как сообщает AS, в услугах 31-летнего игрока заинтересованы мадридский «Атлетико», «Астон Вилла», «Вест Хэм Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Отмечается, что «матрасники» являются фаворитами в гонке за нидерландца.



Вейналдум стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, перейдя в клуб на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что футболист недоволен количеством игрового времени во Франции, поэтому рассматривает возможность возвращения в АПЛ, где он показывал свой лучший футбол.



В нынешнем сезоне в 28 матчах во всех турнирах Вейналдум забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт Жоржиньо с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

Видеообзор матча 26-го тура Примеры «Атлетико» — «Сельта»:

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