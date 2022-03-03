Агент Магнуссона прокомментировал информацию о желании игрока покинуть ЦСКА
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Элиас Ньярдарсон, агент исландского защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона, прокомментировал возможный уход футболиста из московского клуба.
«Мы удивлены новостями, что Хёрдур покинет ЦСКА. Он полностью восстановился и ждёт шанс показать себя. Конечно, он следит за ситуацией в мире. Но сейчас Хёрдур хочет вернуться на прежний уровень и играть за ЦСКА. Он не думает об уходе. Если ФИФА, РФС или ЦСКА решат иначе, тогда он задумается. Но не сейчас», — приводит слова Ньярдарсона Sport24.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Магнуссон — единственный из легионеров ЦСКА, который хочет покинуть состав армейцев. В нынешнем сезоне футболист не выходил на поле ни разу. Магнуссон проходил восстановление после травмы, которую он получил в прошлом сезоне.
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