Агент Магнуссона прокомментировал информацию о желании игрока покинуть ЦСКА

Элиас Ньярдарсон, агент исландского защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона, прокомментировал возможный уход футболиста из московского клуба.

«Мы удивлены новостями, что Хёрдур покинет ЦСКА. Он полностью восстановился и ждёт шанс показать себя. Конечно, он следит за ситуацией в мире. Но сейчас Хёрдур хочет вернуться на прежний уровень и играть за ЦСКА. Он не думает об уходе. Если ФИФА, РФС или ЦСКА решат иначе, тогда он задумается. Но не сейчас», — приводит слова Ньярдарсона Sport24.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что Магнуссон — единственный из легионеров ЦСКА, который хочет покинуть состав армейцев. В нынешнем сезоне футболист не выходил на поле ни разу. Магнуссон проходил восстановление после травмы, которую он получил в прошлом сезоне.