Нападающий «Челси» Вернер может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер может вернуться в немецкую Бундеслигу. В услугах 25-летнего игрока заинтересована дортмундская «Боруссия», сообщает Goal.



По информации источника, немец недоволен количеством игрового времени в стане синих. В ближайшее время представители футболиста встретятся с официальными лицами «Челси», чтобы прояснить роль Вернера в клубе. Если переговоры пройдут неудачно, форвард подумает о переходе в «Боруссию».



Напомним, Вернер перешёл в лондонский «Челси» в 2020 году. В нынешнем сезоне немецкий нападающий принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Ранее Вернер защищал цвета «Штутгарта» и «РБ Лейпциг».

«Кристал Пэлас» — «Челси». Английская Премьер-лига 2021/2022. 26-й тур:

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