«Тоттенхэм» заинтересован в подписании защитника из Чемпионшипа

Защитник «Ноттингем Форест» Джед Спенс, выступающий за клуб на правах аренды из «Мидлсбро», может летом сменить команду, сообщает Goal.



По информации источника, в услугах 21-летнего игрока заинтересован «Тоттенхэм Хотспур». Также к Джеду присматривается мюнхенская «Бавария» и другие клубы немецкой Бундеслиги. Ранее сообщалось, что футболиста хочет купить лондонский «Арсенал».



Спенс является воспитанником «Фулхэма». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость английского футболиста составляет € 2,5 млн. В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Спенс сыграл в 29 матчах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Видеообзор матча 27-го тура АПЛ «Лидс» — «Тоттенхэм»:

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