Дмитрий Лоськов: матч с «Енисеем» нужно забыть

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал поражение в игре с «Енисеем» (0:4).

«Хотел бы поздравить команду «Енисей» с заслуженной победой, они проходят дальше. Жаль, конечно, что мы выпали из этого турнира. Теперь у нас впереди чемпионат, другой турнир. Игра будет уже в воскресенье, 6-го числа, будем готовиться к ней. Этот матч нужно забыть, работать над ошибками и двигаться дальше», — цитирует Лоськова пресс-служба железнодорожников.

Защитник красноярской команды Валерий Кичин открыл счёт в игре. После навеса с углового Валерий Кичин послал мяч вверх, после чего сам побежал за мячом и превосходным ударом в падении через себя с левой ноги по дуге отправил мяч в дальнюю девятку.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Енисей».