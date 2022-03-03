Дмитрий Лоськов: матч с «Енисеем» нужно забыть

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал поражение в игре с «Енисеем» (0:4).
«Хотел бы поздравить команду «Енисей» с заслуженной победой, они проходят дальше. Жаль, конечно, что мы выпали из этого турнира. Теперь у нас впереди чемпионат, другой турнир. Игра будет уже в воскресенье, 6-го числа, будем готовиться к ней. Этот матч нужно забыть, работать над ошибками и двигаться дальше», — цитирует Лоськова пресс-служба железнодорожников.
Защитник красноярской команды Валерий Кичин открыл счёт в игре. После навеса с углового Валерий Кичин послал мяч вверх, после чего сам побежал за мячом и превосходным ударом в падении через себя с левой ноги по дуге отправил мяч в дальнюю девятку.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Енисей».
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