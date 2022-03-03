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«Зенит» со счётом 6:0 обыграл «КАМАЗ» и вышел в четвертьфинал Кубка

«Зенит» со счётом 6:0 обыграл «КАМАЗ» и вышел в четвертьфинал Кубка
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Сегодня, 3 марта, состоялся матч «Зенит» — «КАМАЗ». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Двумя голами в составе сине-бело-голубых отметились Андрей Мостовой и Юри Алберто. По голу забили Артём Дзюба и Александр Ерохин. В случае с первым голом Алексей Сутормин заработал штрафной на правом фланге. Даниил Круговой выполнил навес к вратарской на небольшой высоте, а Мостовой технично замкнул его, пробив ногой в прыжке вполоборота к воротам. Затем после навеса Мостового слева в штрафную Иван Сергеев технично ногой сделал скидку на Юри Алберто, который из центральной части штрафной площади отправил мяч в правый угол ворот.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «КАМАЗ».

Кубок России. 1/8 финала
03 марта 2022, четверг. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Мостовой – 17'   2:0 Алберто – 26'   3:0 Ерохин – 37'   4:0 Алберто – 45+1'   5:0 Мостовой – 48'   6:0 Дзюба – 85'
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