«Зенит» со счётом 6:0 обыграл «КАМАЗ» и вышел в четвертьфинал Кубка

Сегодня, 3 марта, состоялся матч «Зенит» — «КАМАЗ». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу хозяев.



Двумя голами в составе сине-бело-голубых отметились Андрей Мостовой и Юри Алберто. По голу забили Артём Дзюба и Александр Ерохин. В случае с первым голом Алексей Сутормин заработал штрафной на правом фланге. Даниил Круговой выполнил навес к вратарской на небольшой высоте, а Мостовой технично замкнул его, пробив ногой в прыжке вполоборота к воротам. Затем после навеса Мостового слева в штрафную Иван Сергеев технично ногой сделал скидку на Юри Алберто, который из центральной части штрафной площади отправил мяч в правый угол ворот.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «КАМАЗ».