Канте высказался о своём будущем в «Челси»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте высказался о своём будущем в английском клубе.
«С тех пор, как я пришёл в «Челси», я провёл много прекрасных сезонов с командой, тренерами и болельщиками. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе, продолжать побеждать, и именно так я вижу своё будущее», — приводит слова Канте журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, 30-летний Канте перешёл в «Челси» из «Лестер Сити» в 2016 году. В нынешнем сезоне французский футболист принял участие в 16 матчах чемпионата Англии, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. С 2016 года Канте вызывается в сборную Франции. В составе команды хавбек — чемпион мира (2018) и серебряный призёр чемпионата Европы (2016).
«Челси» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Зиеша:
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