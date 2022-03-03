Канте высказался о своём будущем в «Челси»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте высказался о своём будущем в английском клубе.



«С тех пор, как я пришёл в «Челси», я провёл много прекрасных сезонов с командой, тренерами и болельщиками. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе, продолжать побеждать, и именно так я вижу своё будущее», — приводит слова Канте журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, 30-летний Канте перешёл в «Челси» из «Лестер Сити» в 2016 году. В нынешнем сезоне французский футболист принял участие в 16 матчах чемпионата Англии, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. С 2016 года Канте вызывается в сборную Франции. В составе команды хавбек — чемпион мира (2018) и серебряный призёр чемпионата Европы (2016).

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