Сергей Семак рассказал о характере травмы Одоевского

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над КАМАЗом в матче Кубка России (6:0).
«Игра была хорошая по качеству. Ребята молодцы сегодня, вышли предельно сконцентрированными и мотивированными. Показали хорошую игру и по качеству, и по движению, и по результату. Молодцы. Спасибо болельщикам за поддержку. Конечно, атмосфера, в которой мы играем, добавляет сил. Естественно, эта победа общая для нас и болельщиков. Еще раз им большое спасибо. Команду тоже с хорошей и заслуженной победой.
Одоевский на разминке повредил связки на пальце, будем смотреть, насколько серьезно. Сможет ли он тренироваться в ближайшее время, будем ли ему мешать или нет. Конечно, очень жаль. Поэтому вынужденная замена произошла перед матчем», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.
- 3 марта 2022
-
23:28
-
23:23
-
23:17
-
23:09
-
22:59
-
22:56
-
22:52
-
22:52
-
22:30
-
22:11
-
22:08
-
22:00
-
21:56
-
21:55
-
21:54
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:34
-
21:20
-
21:15
-
20:56
-
20:55
-
20:40
-
20:34
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:22
-
20:10
-
20:08
-
19:59
-
19:47
-
19:44
-
19:32