Сергей Семак рассказал о характере травмы Одоевского

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над КАМАЗом в матче Кубка России (6:0).

«Игра была хорошая по качеству. Ребята молодцы сегодня, вышли предельно сконцентрированными и мотивированными. Показали хорошую игру и по качеству, и по движению, и по результату. Молодцы. Спасибо болельщикам за поддержку. Конечно, атмосфера, в которой мы играем, добавляет сил. Естественно, эта победа общая для нас и болельщиков. Еще раз им большое спасибо. Команду тоже с хорошей и заслуженной победой.

Одоевский на разминке повредил связки на пальце, будем смотреть, насколько серьезно. Сможет ли он тренироваться в ближайшее время, будем ли ему мешать или нет. Конечно, очень жаль. Поэтому вынужденная замена произошла перед матчем», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.