Семак: за время, проведённое в «Зените», Ракицкий влюбил в себя болельщиков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с разрывом контракта с защитником Ярославом Ракицким.
«Я говорил, что Ракицкий попросил несколько дней для решения своих вопросов. Вчера он встречался с нашим руководством, и они достигли договорённости о расторжении контракта.
За время, проведённое в «Зените», он влюбил в себя болельщиков, вы слышали сегодня, как они скандировали его имя. И тренерский штаб, и болельщики благодарны Ярославу за эти годы, он выглядел прекрасно и, я думаю, помог нашей команде добиться тех результатов, которые мы смогли достичь все вместе. Роль Ярослава была очень большая», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.
Напомним, Ракицкий выступал за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
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