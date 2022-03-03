Джеймс: Келлехер получает много восторженных отзывов, но я бы ушёл из «Ливерпуля»

Бывший вратарь «Ливерпуля» и сборной Англии Дэвид Джеймс высказался о голкипере красных Кивине Келлехере.
«Келлехер зарекомендовал себя как очень способный вратарь. Но когда Алисон подписывает новый пятилетний контракт, задаёшься вопросом: «Буду ли я следующим первым номером в «Ливерпуле» или это один из этапов карьеры?»
Думаю, на данный момент, когда он получает много восторженных отзывов, ему можно и не играть каждую неделю.
Но наступит момент, когда «Ливерпулю» придётся принять решение или сам Келлехер должен будет подумать: «Быть ли мне первым номером в другом клубе или оставаться здесь и выигрывать трофеи, но являться запасным?
На его месте я бы ушёл. Ничего не мог с собой поделать, всё время хотелось играть. Тем не менее уход из «Ливерпуля» — серьёзное решение», — цитирует Джеймса Caught Offside со ссылкой на Sky Sports.
Напомним, Келлехер вышел в стартовом составе на финальный матча Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Челси». В основное и дополнительное время встреча завершилось вничью 0:0, а в продолжительной серии пенальти, закончившейся со счётом 11:10, победный удар нанёс как раз Келлехер.
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