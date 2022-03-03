«Ахмат» расторг контракт с украинским полузащитником Полярусом
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«Ахмат» объявил о расторжении контракта с полузащитником Артёмом Полярусом. Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.
«Полузащитник команды Артём Полярус обратился с просьбой о досрочном прекращении трудового договора по семейным обстоятельствам. Футболист провёл за грозненский клуб в официальных турнирах 24 матча, в которых забил 3 гола. Мы благодарим Артёма за совместную работу в клубе, желаем удачи в карьере», — сказано в заявлении команды.
29-летний Полярус стал игроком грозненского клуба в октябре 2020 года, перейдя из подмосковных «Химок» за € 330 тыс. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 13 матчей во всех турнирах и два забитых мяча. Контракт Поляруса истекал в конце следующего сезона.
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