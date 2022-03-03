«Несправедливо, что клуб отнимают из-за связей». Директор «Ньюкасла» — об Абрамовиче

Директор «Ньюкасл Юнайтед» Аманда Стейвли высказалась о продаже «Челси» российским бизнесменом Романом Абрамовичем.
«У нас всегда будут геополитические проблемы. Мне очень грустно, что у кого-то отнимают футбольный клуб из-за связей, которые у него могут быть с кем-то.
Не думаю, что это справедливо, если честно. Но мы должны нести ответственность за все наши связи», — цитирует Стейвли BBC.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб.
Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.
Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси»:
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