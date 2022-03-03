Лисакович — о награде: «лучший игрок» — это когда ты играешь в одиночный вид спорта

Нападающий казанского «Рубина» Виталий Лисакович прокомментировал победу над «Ротором» (2:1).

«Было тяжело. «Ротор» тоже молодцы, я отдаю должное. Старались, бежали, тоже хотели выиграть, пройти дальше. Но мы сегодня были чуть сильнее, удача была на нашей стороне. Должное могу партнёрам отдать. Я только на острие, пенальти любой может забить. Я считаю, что команда молодцы, большая заслуга их.

Вратарь сыграл руками за пределами штрафной. Я разговаривал с судьёй, он говорит, что это на его усмотрение. По мне это красная карточка. Рад, но «игрок матча» — больше награда команде, чем мне. Мы же командой играем и выигрываем, а «лучший игрок» — я это не понимаю. Лучший игрок, когда ты в теннис играешь или в другой одиночный вид спорта. Все поддерживают, это главное поздравление», — цитирует игрока пресс-служба татарского клуба.