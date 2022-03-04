ЦСКА отреагировал эмодзи на первый гол Чалова в «Базеле»
Поделиться
Московский ЦСКА с помощью эмодзи оценил первый гол нападающего Фёдора Чалова в составе швейцарского «Базеля». Российский форвард, который принадлежит армейцам, отличился на 56-й минуте матча 24-го тура швейцарской Суперлиги с «Санкт-Галленом».
Фото: Твиттер московского ЦСКА
Напомним, 23-летний Чалов арендован швейцарским клубом у московского ЦСКА до конца нынешнего сезона без права выкупа. За новую команду российский форвард в четырёх предыдущих матчах отдал одну результативную передачу. Этот гол стал для него дебютным в составе «Базеля».
Соглашение российского нападающего с ЦСКА рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне за армейцев Чалов в 18 матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка страны забил три гола и отдал пять результативных передач.
Новость по темеЧалов забил дебютный гол за «Базель»
Комментарии
- 4 марта 2022
-
00:56
-
00:48
-
00:39
-
00:29
-
00:27
-
00:22
-
00:19
-
00:05
-
00:04
- 3 марта 2022
-
23:54
-
23:49
-
23:46
-
23:43
-
23:30
-
23:30
-
23:28
-
23:23
-
23:17
-
23:09
-
22:59
-
22:56
-
22:52
-
22:52
-
22:30
-
22:11
-
22:08
-
22:00
-
21:56
-
21:55
-
21:54
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:34
-
21:20
Партнерский контент