ЦСКА отреагировал эмодзи на первый гол Чалова в «Базеле»

Московский ЦСКА с помощью эмодзи оценил первый гол нападающего Фёдора Чалова в составе швейцарского «Базеля». Российский форвард, который принадлежит армейцам, отличился на 56-й минуте матча 24-го тура швейцарской Суперлиги с «Санкт-Галленом».

Фото: Твиттер московского ЦСКА

Напомним, 23-летний Чалов арендован швейцарским клубом у московского ЦСКА до конца нынешнего сезона без права выкупа. За новую команду российский форвард в четырёх предыдущих матчах отдал одну результативную передачу. Этот гол стал для него дебютным в составе «Базеля».



Соглашение российского нападающего с ЦСКА рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне за армейцев Чалов в 18 матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка страны забил три гола и отдал пять результативных передач.