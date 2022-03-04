Санкции против России могут привести к задержке реконструкции стадиона «Реала»

Санкции в отношении России могут привести к задержке реконструкции стадиона «Реала» «Сантьяго Бернабеу», сообщает Sport.es.
По информации источника, фасад арены облицовывается пластинами из нержавеющей стали, которая доставляется в Испанию из России. Санкции против РФ приостановили контейнерные перевозки между странами, что может привести к задержке реконструкции стадиона.
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины. Западная и европейская общественность расценивает эту спецоперацию как вторжение на территорию суверенного государства, поэтому вводит в отношении России ряд санкций. Так, российские клубы и сборные были исключены из международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.
Видеообзор матча 26-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Реал»:
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