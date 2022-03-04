Дубль Рондона помог «Эвертону» обыграть «Борхэм Вуд» и выйти в 1/4 финала Кубка Англии

В Ливерпуле (Англия) на стадионе «Гудисон Парк» состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором «Эвертон» принимал «Борхэм Вуд», выступающий в пятом по значимости английском дивизионе. Встреча завершилась победой хозяев – 2:0.
Счёт в матче был открыт лишь на 57-й минуте – отличиться удалось 32-летнему венесуэльскому нападающему Хосе Саломон Рондону, хорошо знакомому многим по выступлениям в чемпионате России за казанский «Рубин», санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Он же в конце матча оформил дубль, установив окончательный счёт в игре.
Отметим, в текущем сезоне Рондон принял участие в 17 матчах за «Эвертон» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
В 1/4 финала «Эвертону» предстоит выездная встреча с «Кристал Пэлас». Ранее «ириски» выбили «Халл Сити» (3:2 д.в.) и «Брентфорд» (4:1).
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