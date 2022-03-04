Президент «Ювентуса»: проект Суперлиги не был провальным. Футбол нуждается в реформах

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался на тему необходимости проведения глобальных реформ в европейском футболе, вновь затронув тему с европейской Суперлигой.

«Идея Суперлиги не была провальной. На мой взгляд, европейский футбол отчаянно нуждается в реформах. УЕФА знала, что я как президент «Ювентуса» работаю над чем-то другим. Суперлига — это коллективная работа 12 команд, а не одного человека. 12 клубов подписали 120-страничный контракт, и он всё ещё является обязательным для 11 из этих клубов.

Компромисс больше не является выбором, нам нужны более глубокие реформы. Подходит ли оператор-монополист для ведения такого бизнеса, как футбол? Думаю, нет.

Будет ли «Ювентус» продолжать выступления в Лиге чемпионов? Я вижу, как «Ювентус» играет в главном европейском турнире», — приводит слова Аньелли Football Italia.