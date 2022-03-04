Лэмпард оценил игру Рондона, дубль которого принёс «Эвертону» победу в матче Кубка Англии

43-летний британский специалист Фрэнк Лэмпард, возглавляющий «Эвертон», подвёл итоги встречи 1/8 финала Кубка Англии с «Борхэм Вуд» (2:0), а также оценил игру венесуэльского форварда Хосе Саломон Рондона, ранее выступавшего в чемпионате России.

«Безусловно, это игра на ноль, но футболисты «Эвертона» были слишком медлительны в первом тайме, а «Борхэм Вуд» был организован, мы не доставляли им достаточно проблем.

Во втором тайме мы действовали более настойчиво, играли ярче и многое создавали у чужих ворот. Нам нужен был гол, чтобы чувствовать себя комфортно в такой игре, как эта, и когда мы его получили, всё стало гораздо удобнее. Вся их заслуга в том, что они усложнили нам задачу. Это была важная ночь для них, но мы выполнили свою работу.

Выступление Рондона? Рад за него. С тех пор как я приехал сюда, он не был для меня игроком старта, но, когда вы выпускаете его, он даёт качество. Я вижу это на тренировках. Он был терпелив со своими моментами, пришёл и забил два гола, нам нужны такие бомбардиры команде, учитывая положение, в котором мы находимся в лиге», — приводит слова Лэмпарда Team Talk со ссылкой на BBC.