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Зарема Салихова выступила против введения Fan ID

Зарема Салихова выступила против введения Fan ID
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Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, считает на данный момент нецелесообразным введение Fan ID в Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня для полного единения на стадионах нам недостает одного элемента — болельщиков. Мы так долго оставались без футбола, играли на пустых стадионах из-за ковида не для того, чтобы снова видеть пластиковые кресла вместо фанатов. Хочется верить, что позицию болельщиков услышали.

Я призываю болельщиков вернуться, а наши футбольные власти — приостановить и пересмотреть закон о Fan ID. Сейчас болельщики нужны всем без исключения командам как никогда», – приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

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