Зарема Салихова: наши стадионы должны стать храмами мира для всех

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, высказалась о нынешних сложностях в российском футболе.

«Наши спортсмены лишились еврокубков, игроки сборной — возможности попасть на чемпионат мира в Катаре, игроки молодёжки — возможности проявить себя и попасть во взрослую сборную. Об этом футболисты мечтали с раннего детства, усердно работали, мамы и папы гордились успехами детей, бабушки и дедушки — успехами внуков.

Вокруг много злости, ненависти, лжи и вражды — это всё отравляет нашу жизнь. Я считаю, что по-настоящему талантливые люди: артисты, художники, танцоры, оперные певцы, спортсмены — это люди мира, которые принадлежат всем странам одновременно, в независимости от национальности, этнического происхождения и гражданства.

С такими сложностями российские клубы не сталкивались никогда, но мы не имеем права опускать руки. Я верю, что только все вместе мы сможем преодолеть тяжёлые времена и выйти из них, став ещё сильнее и сплочённее, а наши стадионы должны стать храмами мира для всех», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».