Пеллегрини: 17 лет без трофеев — это слишком долгий срок для «Бетиса»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал выход команды в финал Кубка Испании.



«Очень счастлив добытому результату, рад за болельщиков, они действительно этого заслужили. 17 лет без финалов — это слишком долго для таких горячих фанатов.



Выход в финал — это достижение, которое также позволяет нам сыграть в Суперкубке Испании. Постараемся выиграть решающий матч. Мы могли вылететь, но сегодня проявилась зрелость команды, которая продолжает расти. Благодаря ротации и хорошей игре «Бетис» продолжает борьбу в трёх турнирах.



При счёте 0:1 команда не отчаивалась и ждала гола. Мы научились играть, не держа счёт в голове. Надеюсь, к воскресенью команда успеет восстановиться и продолжит великолепный сезон, в конце которого мы выиграем титул, потому что 17 лет без трофеев — это слишком долгий срок», — цитирует Пеллегрини Mundo Deportivo.