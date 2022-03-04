Пеллегрини: 17 лет без трофеев — это слишком долгий срок для «Бетиса»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал выход команды в финал Кубка Испании.
«Очень счастлив добытому результату, рад за болельщиков, они действительно этого заслужили. 17 лет без финалов — это слишком долго для таких горячих фанатов.
Выход в финал — это достижение, которое также позволяет нам сыграть в Суперкубке Испании. Постараемся выиграть решающий матч. Мы могли вылететь, но сегодня проявилась зрелость команды, которая продолжает расти. Благодаря ротации и хорошей игре «Бетис» продолжает борьбу в трёх турнирах.
При счёте 0:1 команда не отчаивалась и ждала гола. Мы научились играть, не держа счёт в голове. Надеюсь, к воскресенью команда успеет восстановиться и продолжит великолепный сезон, в конце которого мы выиграем титул, потому что 17 лет без трофеев — это слишком долгий срок», — цитирует Пеллегрини Mundo Deportivo.
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