Паршивлюк: игроки «Спартака» с большим эго не видели в Эмери того, кем он является сейчас

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, ранее выступавший за «Спартак», высказался об иностранных экс-тренерах красно-белых.
«Успехи Эмери после «Спартака» точно не удивили. Его подход к работе, профессионализм и погружение в процесс просто поражали! Да, возникли проблемы с адаптацией, незнанием языка и менталитетом. Плюс в «Спартаке» были определённые футболисты с большим эго, которые не видели в Эмери того, кем он является сейчас. В итоге всё вылилось в такой результат. Но именно по задаткам, требованиям и тому, как он выстраивал команду, я был уверен: это очень сильный тренер.
По Якину было сложнее судить. Мне кажется, в «Спартаке» он ещё не до конца трансформировался из футболиста в тренера. Плюс у него был очень большой штаб, который, казалось, сформирован на скорую руку.
Если мы сравниваем Якина с Эмери, то по Унаи было чётко понятно, что он хотел сделать: как выстраивал процесс, под какую схему и так далее. С Якиным этого не ощущалось: вроде какие-то идеи у него были, но как он собирался это реализовывать… Возможно, на тот момент ему действительно не хватило опыта, не знаю. Но было понятно, что это не тренер на долгую перспективу», — приводит слова Паршивлюка «Спорт-экспресс».
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