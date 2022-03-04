Паршивлюк: Карпина удивило, что в «Спартаке» не все исполняют передачи так же, как он

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, ранее выступавший за «Спартак», высказался об экс-наставнике красно-белых, нынешнем главном тренере сборной России Валерии Карпине.
«Чем отличается нынешний Карпин от того, который работал в «Спартаке»? В первую очередь он стал менее категоричным во многих вещах. Например, в вопросе веса. Если раньше он говорил: будет так и никак иначе, то сейчас всё обсуждается, есть диалог. Ну и, конечно, опыт. Как я уже говорил, первое время он опирался на собственный уровень мастерства, поэтому не понимал, когда футболисты не могли выполнить базовые упражнения. Выражаясь его языком: «Каждый должен уметь «косушку повесить» и в голову попасть». Для Карпина было открытием, что не все исполняют передачи так же, как он.
Здесь нужно понимать, что их поколение намного талантливее, чем наше. Любой из них, тренируясь с нами, делал то, чего мы сделать не могли. У нас получалось с третьей попытки, а у них — с первой. Да, на больших турнирах они добились меньшего, но факт остаётся фактом: поколение до нас было на голову сильнее», — приводит слова Паршивлюка «Спорт-экспресс».
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