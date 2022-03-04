Салах: одна из главных целей — убедить в способности добиваться того, о чём люди мечтают

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своих целях на жизнь.
«Одна из главных целей в жизни — убедить людей в их способности добиваться того, о чём они мечтают. Я стремлюсь к ней с тех пор, как уехал в Швейцарию. Жизнь была непростой, поскольку я не говорил по-английски. Я спрашивал у себя, стоит ли вернуться в Египет, как все те, кто уехал и ничего не добился, или же лучше остаться и добиться успеха.
Я начал концентрироваться на таких вещах, как развитие личностных качеств, чтобы понять, достаточно ли для успеха лишь таланта или нужно работать над психологией. Спроси я 6-7 лет назад в Египте, есть ли у нас игрок, способный конкурировать с лучшими в мире, все бы ответили — нет. Сейчас всё иначе. Это была моя главная цель в жизни. И если бы я сегодня умирал, то знал бы, что добился многого из того, к чему стремился», — цитирует Салаха Yallakora со ссылкой на DMC.
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