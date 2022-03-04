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Стало известно расписание 22-го тура РПЛ, который хотели перенести из-за стыков ЧМ-2022

Стало известно расписание 22-го тура РПЛ, который хотели перенести из-за стыков ЧМ-2022
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Российская Премьер-Лига объявила расписание 22-го тура, который хотели перенести на другие даты из-за участия сборной России в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022.

22-й тур РПЛ пройдёт 19 и 20 марта, как и было запланировано первоначально.

19 марта (суббота)

  • 12:00 «Урал» – «Химки»
  • 14:00 «Нижний Новгород» – «Спартак»
  • 16:30 «Ахмат» – «Локомотив»
  • 19:30 «Зенит» – «Арсенал»

20 марта (воскресенье)

  • 14:00 «Уфа» – «Краснодар»
  • 14:00 ЦСКА – «Рубин»
  • 16:30 «Сочи» – «Крылья Советов»
  • 20:00 «Динамо» – «Ростов»

Напомним, в декабре прошлого года Российская Премьер-Лига перенесла матчи 22-го тура на 3-5 марта. Тур был перенесён в связи с участием сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022. 28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда не сыграет в стыковых матчах и пропустит чемпионат мира в Катаре.

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