Стало известно расписание 22-го тура РПЛ, который хотели перенести из-за стыков ЧМ-2022

Российская Премьер-Лига объявила расписание 22-го тура, который хотели перенести на другие даты из-за участия сборной России в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022.

22-й тур РПЛ пройдёт 19 и 20 марта, как и было запланировано первоначально.

19 марта (суббота)

12:00 «Урал» – «Химки»

14:00 «Нижний Новгород» – «Спартак»

16:30 «Ахмат» – «Локомотив»

19:30 «Зенит» – «Арсенал»

20 марта (воскресенье)

14:00 «Уфа» – «Краснодар»

14:00 ЦСКА – «Рубин»

16:30 «Сочи» – «Крылья Советов»

20:00 «Динамо» – «Ростов»

Напомним, в декабре прошлого года Российская Премьер-Лига перенесла матчи 22-го тура на 3-5 марта. Тур был перенесён в связи с участием сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022. 28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда не сыграет в стыковых матчах и пропустит чемпионат мира в Катаре.