Чеферин — о Суперлиге: если захотят играть в своём турнире, то не смогут играть в наших

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о новой волне информации по поводу возможного запуска Европейской Суперлиги.

«Европейская Суперлига? Я устал говорить об этом проекте, который не имеет никакого отношения к футболу. Сначала они запустили эту безумную идею в разгар пандемии, а теперь я продолжаю читать статьи о том, что они планируют что-то ещё в разгар военного конфликта.

Они живут в параллельном мире. Эти клубы могут играть в своём турнире. Но если они это сделают, то не смогут играть в наших турнирах», — приводит слова Чеферина Cope.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.