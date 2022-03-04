Чеферин — о Суперлиге: если захотят играть в своём турнире, то не смогут играть в наших

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о новой волне информации по поводу возможного запуска Европейской Суперлиги.
«Европейская Суперлига? Я устал говорить об этом проекте, который не имеет никакого отношения к футболу. Сначала они запустили эту безумную идею в разгар пандемии, а теперь я продолжаю читать статьи о том, что они планируют что-то ещё в разгар военного конфликта.
Они живут в параллельном мире. Эти клубы могут играть в своём турнире. Но если они это сделают, то не смогут играть в наших турнирах», — приводит слова Чеферина Cope.
Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.
- 4 марта 2022
-
13:03
-
13:00
-
12:33
-
12:21
-
11:38
-
11:33
-
11:13
-
11:09
-
11:00
-
10:42
-
10:23
-
10:15
-
10:03
-
09:37
-
09:30
-
09:27
-
08:30
-
05:21
-
04:24
-
03:12
-
02:24
-
02:01
-
01:42
-
01:26
-
01:14
-
01:07
-
00:56
-
00:48
-
00:39
-
00:29
-
00:27
-
00:22
-
00:19
-
00:05
-
00:04