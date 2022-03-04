Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал своё отсутствие в символической сборной 2021 года, которая оглашалась в рамках проведения церемонии «Золотой мяч».



«Я не рад, когда меня нет в символической сборной, но с этим ничего не поделаешь. Мне приятно, что многие разделяют мои чувства и думают, что я должен быть в списке. У меня нет ощущения, что это что-то против меня лично, но такова реальность, в которой мы живём», — цитирует Салаха Yallakora со ссылкой на DMC.



Напомним, в символической сборной оказались: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен», Италия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Давид Алаба («Бавария», «Реал», Австрия), Н'Голо Канте («Челси», Франция), Жоржиньо («Челси», Италия), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Лионель Месси («Барселона», «Пари Сен-Жермен», Аргентина), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия), Криштиану Роналду («Ювентус», «Манчестер Юнайтед», Португалия).