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Президент УЕФА Чеферин: один из футболистов покинул Украину, я поселил его у себя дома

Президент УЕФА Чеферин: один из футболистов покинул Украину, я поселил его у себя дома
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Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о ситуации в мире, а также рассказал о своём участии в происходящих событиях.

«Я провёл 48 часов, общаясь с игроками и тренерами, чтобы помочь им покинуть Украину. Мы контактировали 24 часа в сутки. Я обращался в правительства за помощью, но они не всегда могут гарантировать безопасность. Сложно объяснить, насколько тяжёлыми получились эти переговоры. Один из игроков покинул Украину, и я поселил его у себя дома. Мы должны продолжать упорно работать», – цитирует Чеферина COPE.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

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