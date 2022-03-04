Президент УЕФА Чеферин: один из футболистов покинул Украину, я поселил его у себя дома

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о ситуации в мире, а также рассказал о своём участии в происходящих событиях.
«Я провёл 48 часов, общаясь с игроками и тренерами, чтобы помочь им покинуть Украину. Мы контактировали 24 часа в сутки. Я обращался в правительства за помощью, но они не всегда могут гарантировать безопасность. Сложно объяснить, насколько тяжёлыми получились эти переговоры. Один из игроков покинул Украину, и я поселил его у себя дома. Мы должны продолжать упорно работать», – цитирует Чеферина COPE.
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.
- 4 марта 2022
-
14:42
-
14:01
-
14:01
-
13:31
-
13:17
-
13:03
-
13:00
-
12:33
-
12:21
-
11:38
-
11:33
-
11:13
-
11:09
-
11:00
-
10:42
-
10:23
-
10:15
-
10:03
-
09:37
-
09:30
-
09:27
-
08:30
-
05:21
-
04:24
-
03:12
-
02:24
-
02:01
-
01:42
-
01:26
-
01:14
-
01:07
-
00:56
-
00:48
-
00:39
-
00:29