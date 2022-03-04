Только «Интер» официально вышел из Суперлиги. Остальные 11 клубов — по-прежнему в проекте

Миланский «Интер» — единственный клуб, который официально покинул Европейскую Суперлигу. Остальные 11 клубов по-прежнему находятся в проекте или имеют с ним какую-то связь, информирует AS.
Согласно сведениям источника, при вступлении в Суперлигу «Интер» прописал для себя особые условия выхода из проекта, так как клуб находился в тяжёлом финансовом положении и был на грани продажи. Остальные 11 клубов-участников не предусмотрели опцию выхода из турнира. Они остаются в проекте, даже несмотря на публичное объявление о выходе из него.
Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.
- 4 марта 2022
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