Актёр Баринов: бегство Гисдоля из «Локомотива» — настоящее предательство

Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал вылет команды из Кубка России по футболу. Клуб потерпел поражение в матче с «Енисеем» (0:4).
«Поражение в Кубке — позор. «Локомотив» сыграл слабо, очень слабо. Они сейчас растеряны. Бегство Гисдоля — настоящее предательство. В клубе очень плохи дела», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Напомним, «Локомотив» проиграл 6-й из 7 последних матчей подряд. В последний раз железнодорожники одержали победу над «Уфой» в матче чемпионата России (2:0). Команда Маркуса Гисдоля в национальном первенстве сыграла вничью со «Спартаком» (1:1), затем оказалась слабее грозненского «Ахмата» (1:2). Впоследствии сильнее оказались «Арсенал» и «Урал». Также красно-зелёные проиграли «Марселю».
- 4 марта 2022
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