Тьягу Родригеш: хочу сделать всё возможное, чтобы «Уфа» была как можно выше в РПЛ

Полузащитник «Уфы» Тьягу Родригеш поделился эмоциями от перехода в состав российского клуба.



«В Португалии я играл за «Витория Гимарайнш», «Насьонал», «Маритиму» и «Порто». В Болгарии я играл 4 года за софийский ЦСКА, это великий клуб с фантастическими болельщиками. В 2021 году мы стали обладателями Кубка Болгарии, для меня это значимый успех.



Футбол в Саудовской Аравии довольно высокого уровня, там отличные команды и квалифицированные футболисты, которые играют в современный футбол. Я расторг контракт с «Аль-Хазм», и мне поступило предложение приехать в «Уфу». Я не стал долго раздумывать, ведь «Уфа» играет в Российской Премьер-Лиге, поэтому сразу согласился и приехал, чтобы помочь уфимскому клубу достичь своих целей.



В «Уфе» меня очень хорошо приняли, во всем мне помогают, я отлично адаптировался и чувствую себя здесь уже как дома. Я видел некоторые игры РПЛ и ранее, но после того, как поступило предложение из Уфы, стал больше следить за чемпионатом России. Так как я первый португалец в «Уфе», конечно, это будет дополнительной мотивацией. Хочу сделать всё возможное, чтобы мой новый клуб был как можно выше», — цитирует Родригеша пресс-служба «Уфы».