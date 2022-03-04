Гвардиола подтвердил, что защитник «Манчестер Сити» пропустит больше месяца из-за травмы

Наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник команды Рубен Диаш пропустит 4-6 недель из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает Goal в «твиттере».
24-летний Диаш стал футболистом «Манчестер Сити» в сентябре 2020 года. «Горожанам» пришлось заплатить за футболиста сборной Португалии «Бенфике» € 68 млн.
В нынешнем сезоне защитник в 25 матчах английской Премьер-лиги забил два гола и отдал три результативные передачи. Также на его счету один голевой пас в шести встречах группового этапа Лиги чемпионов.
Соглашение Диаша с «Манчестер Сити» подойдёт к концу в 2027 году.
«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» благодаря голу Фодена:
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