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Кузнецов: ЦСКА и «Спартак» сводят каждую неделю, но лучше бы они сыграли в финале Кубка

Кузнецов: ЦСКА и «Спартак» сводят каждую неделю, но лучше бы они сыграли в финале Кубка
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Кубка России. Команду Алексея Березуцкого ждёт матч со «Спартаком».

«Жеребьёвка удивила. «Спартак» с ЦСКА сводят каждую неделю (смеётся). Для нашего футбола это хорошо: игроки быстрее наберут оптимально форму. Отличный жребий, мне очень нравится. Правда очень рано встретятся, лучше бы сыграли в финале Кубка.

«Спартак», наверное, сделает коррективы, и к этой игре будет оптимальный состав. ЦСКА тоже стабилизирует состав, укрепит, новички адаптируются. Надо немного прибавить Медине и Гбамену — они должны вливаться в состав и показывать футбол, которого от них ждут», — рассказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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