Кузнецов: ЦСКА и «Спартак» сводят каждую неделю, но лучше бы они сыграли в финале Кубка
Поделиться
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Кубка России. Команду Алексея Березуцкого ждёт матч со «Спартаком».
«Жеребьёвка удивила. «Спартак» с ЦСКА сводят каждую неделю (смеётся). Для нашего футбола это хорошо: игроки быстрее наберут оптимально форму. Отличный жребий, мне очень нравится. Правда очень рано встретятся, лучше бы сыграли в финале Кубка.
«Спартак», наверное, сделает коррективы, и к этой игре будет оптимальный состав. ЦСКА тоже стабилизирует состав, укрепит, новички адаптируются. Надо немного прибавить Медине и Гбамену — они должны вливаться в состав и показывать футбол, которого от них ждут», — рассказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Новость по темеРезультаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022
Комментарии
- 4 марта 2022
-
17:42
-
17:40
-
17:31
-
17:26
-
17:24
-
17:22
-
17:15
-
17:00
-
16:59
-
16:33
-
16:29
-
16:26
-
15:59
-
15:50
-
15:30
-
15:20
-
15:12
-
15:02
-
14:44
-
14:42
-
14:01
-
14:01
-
13:31
-
13:17
-
13:03
-
13:00
-
12:33
-
12:21
-
11:38
-
11:33
-
11:13
-
11:09
-
11:00
-
10:42
-
10:23
Партнерский контент