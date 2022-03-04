Сборная России проведёт сборы в конце марта в Москве

В связи с переносом матчей 22-го тура Российской Премьер-лиги на 19 и 20 марта было принято решение провести учебно-тренировочный сбор национальной команды России в Москве с 21 по 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте.
Напомним, изначально команда Валерия Карпина должна была принимать участие в стыковых матчах к чемпионату мира — 2022 в Катаре. Однако УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить все российские команды и сборные от международных соревнований. Соперник сборной России в лице сборной Польши автоматически вышел в финал стыкового турнира, где встретится с победителем пары Чехия — Швеция.
Матчи 22-го тура чемпионата России, которые переносили из-за участия национальной команды в стыковых матчах, вернули на прежние даты.
- 4 марта 2022
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