В Китае не покажут следующий тур АПЛ, потому что команды поддерживают Украину

В Китае не покажут следующий 28-й тур английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.



Как сообщает The Athletic, такое решение связано с тем, что перед матчами чемпионата Англии команды демонстрируют поддержку Украине. Отмечается, что матчи 28-го тура начнутся с минуты молчания, капитаны команд будут носить специальные повязки, на светодиодных табло у поля будут транслироваться сообщения поддержки Украине, а графика на телевидении и в социальных сетях будет оформлена в цветах флага Украины.



Вещатель iQIYI, владеющий правами на показ чемпионата Англии в Китае, уже сообщил руководству АПЛ о своём решении.



Ранее стало известно, что матчи английской Премьер-лиги могут перестать транслировать в России.

Видеообзор матча 27-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити»:

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