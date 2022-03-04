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Юрий Сёмин прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022

Юрий Сёмин прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022
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Российский специалист Юрий Сёмин оценил итоги жеребьевки четвертьфинала Кубка России.

«Жребий всегда бывает неожиданным. О фаворитах сейчас говорить сложно, Кубок тем и хорош, что иногда явные фавориты не доходят до финала. Что касается матча ЦСКА — «Спартак», то пара очень сильная, предсказать победителя сложно», — рассказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В четвертьфинале Кубка России сезона-2021/2022 образовались следующие пары:

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва);
«Алания» (Владикавказ) — «Зенит» (Санкт-Петербург);
«Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань);
«Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва).

Команды, которые проведут матч дома, указаны первыми. Встречи пройдут ориентировочно 19-21 апреля.

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