Юрий Сёмин прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022
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Российский специалист Юрий Сёмин оценил итоги жеребьевки четвертьфинала Кубка России.
«Жребий всегда бывает неожиданным. О фаворитах сейчас говорить сложно, Кубок тем и хорош, что иногда явные фавориты не доходят до финала. Что касается матча ЦСКА — «Спартак», то пара очень сильная, предсказать победителя сложно», — рассказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
В четвертьфинале Кубка России сезона-2021/2022 образовались следующие пары:
ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва);
«Алания» (Владикавказ) — «Зенит» (Санкт-Петербург);
«Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань);
«Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва).
Команды, которые проведут матч дома, указаны первыми. Встречи пройдут ориентировочно 19-21 апреля.
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