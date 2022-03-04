Эрлинг Холанд может перейти в «Реал», если Килиан Мбаппе станет игроком «сливочных»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может стать игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, норвежец хочет поучаствовать в борьбе за «Золотой мяч». Его агент Мино Райола в курсе желания игрока. При этом сам Эрлинг внимательно следит за развитием ситуации с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе, который, по слухам, в ближайшее время может стать игроком «сливочных». Если это осуществится, Эрлинг тоже выберет для продолжения карьеры столицу Испании.



Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. Текущий контракт норвежца истекает в 2024 году, при этом летом 2022 года в нём активируется сумма выкупа Холанда в размере € 75 млн. В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.