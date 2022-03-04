Самедов: в КР «Спартак» не должен исправляться за игру в чемпионате — нужно брать трофей

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал итоги жеребьёвки четвертьфинала Кубка России. Подопечные Паоло Ваноли на этой стадии турнира встретятся с ЦСКА.



«В кубковом матче шансы ЦСКА — «Спартака» 50 на 50. Трофей всё ближе, поэтому все хотят победить. Если говорить о последнем дерби, то «Спартак» должен улучшить свою игру. В Кубке России команда не должна исправляться за игру в чемпионате — нужно брать трофей», — рассказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Матч между «Спартаком» и ЦСКА стал для московских команд первым после зимней паузы. Они встретились в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра закончилась победой армейцев со счётом 2:0.