Самедов: в КР «Спартак» не должен исправляться за игру в чемпионате — нужно брать трофей
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал итоги жеребьёвки четвертьфинала Кубка России. Подопечные Паоло Ваноли на этой стадии турнира встретятся с ЦСКА.
«В кубковом матче шансы ЦСКА — «Спартака» 50 на 50. Трофей всё ближе, поэтому все хотят победить. Если говорить о последнем дерби, то «Спартак» должен улучшить свою игру. В Кубке России команда не должна исправляться за игру в чемпионате — нужно брать трофей», — рассказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Матч между «Спартаком» и ЦСКА стал для московских команд первым после зимней паузы. Они встретились в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра закончилась победой армейцев со счётом 2:0.
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