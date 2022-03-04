Гвардиола: Рангник – отец гегенпрессинга. Это видно по «Ливерпулю» и «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о наставнике «Манчестер Юнайтед» Ральфе Рангнике.



«Рангник — отец гегенпрессинга. Мы видим это в «Ливерпуле», «Саутгемптоне» и немного у Томаса Тухеля в «Челси».



«Лейпциг» и «Зальцбург» — команды, придерживающиеся одной философии. Уже сейчас видно, что он хочет делать в «Манчестер Юнайтед», — цитирует Гвардиолу BBC.



Напомним, 29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Ранее Рангник был руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».



После 27 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 4-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Красные дьяволы» имеют в своём активе 47 очков.

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд» в матче английской Премьер-лиги:

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