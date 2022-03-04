Сергей Игнашевич поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал Кубка России
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился впечатлениями от выхода команды в четвертьфинал Кубка России.
«Кубковая игра с обоюдоострыми шансами. И у соперника были моменты, и у нас. Нам повезло чуть больше. Честно говоря, работали механически. Было непросто. Соперник допустил ошибку. Повезло, что вмешался VAR. Со стороны показалось, что игра рукой была», — цитирует Игнашевича пресс-служба «Чайки».
Вчера состоялся матч между «Балтикой» и «Чайкой». Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу калининградского клуба. На 56-й минуте пенальти реализовал Артём Попов. Затем голами отметились Иван Остойич и Артём Максименко. Эта победа позволила балтийцам пробиться в четвертьфинал Кубка России.
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