Бийол — о матче со «Спартаком» в КР: в последнем дерби ЦСКА показал очень хороший футбол
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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал предстоящую встречу с московским «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России.
«Только сыграли со «Спартаком», и впереди новый, теперь уже кубковый матч. Игры с красно-белыми — очень важные, их все ждут, а футболисты всегда настраиваются по-особенному. В последнем дерби мы показали очень хороший футбол, и теперь на нашем стадионе нужно сыграть ещё лучше, повторить этот результат. Если нам это удастся, всё будет хорошо», — приводит слова Бийола пресс-служба армейцев в «телеграме».
Встречу 1/4 Кубка России ЦСКА проведёт дома. Ориентировочные даты проведения матча — 19-21 апреля. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги команда Алексея Березуцкого победила «Спартак» со счётом 2:0.
Новость по теме«Мы все счастливы». Бийол — о победе ЦСКА в дерби со «Спартаком»
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