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Абрамович хочет £ 4 млрд за продажу «Челси». Американо-швейцарский консорциум даёт меньше

Абрамович хочет £ 4 млрд за продажу «Челси». Американо-швейцарский консорциум даёт меньше
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Стали известны финансовые подробности переговоров о продаже лондонского «Челси» между владельцем синих Романом Абрамовичем и американо-швейцарским консорциумом.

Как сообщает в «Твиттере» журналист Николо Имфельд, Абрамович хочет получить за «Челси» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд), однако никто не готов платить такую цену за клуб. Американо-швейцарский консорциум оценивает сделку намного дешевле.

Российский бизнесмен получит предложение консорциума на выходных.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб.

Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси»:

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