Бернарду Силва не исключил уход из «Манчестер Сити» в конце сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва сообщил, что в конце сезона встретится с руководством английского клуба.

«В конце сезона я собираюсь встретиться с представителями «Манчестер Сити» и решить, что будет лучше для обеих сторон. Сейчас середина сезона, мы хотим выигрывать трофеи. Не время говорить о моем будущем», — приводит слова Силвы журналист Фабрицио Романо в «твиттере» со ссылкой на Times.

В нынешнем сезоне в 65 матчах английской Премьер-лиги 27-летний Силва забил семь голов и отдал одну голевую передачу. Также на его счету два гола и две результативные передачи в шести матчах Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» благодаря голу Фодена:

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