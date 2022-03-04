Карпин: единственная мысль — чтобы наступил мир и люди не умирали

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал проведение специальной военной операции на Украине.

«Единственная мысль — чтобы наступил мир и люди не умирали. Это единственная мысль, которая меня посещает», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

Европейская общественность расценивает эту спецоперацию как вторжение на территорию суверенного государства, поэтому ввела в отношении России ряд санкций. Так, российские клубы и сборные были исключены из международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.