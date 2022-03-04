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«Барселона» близка к подписанию полузащитника из третьего испанского дивизиона

«Барселона» близка к подписанию полузащитника из третьего испанского дивизиона
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18-летний полузащитник «Расинга» Пабло Торре может покинуть летом команду. В услугах игрока заинтересована каталонская «Барселона», сообщает Marca.

По информации источника, каталонцы уже договорились об условиях контракта с игроком. В данный момент ведутся переговоры между клубами. В контракте юного футболиста прописана сумма отступных, которая составляет € 10 млн, но «Барса» рассчитывает снизить потенциальную выплату. Отмечается, что Торре хочет видеть в «Барселоне» главный тренер команды Хави.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 1 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года.

В сезоне-2021/22 Торре провел 23 матча за «Расинг», выступающий в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании. На его счету шесть голов и семь результативных передач.

«Барселона» разгромила «Атлетик», дважды забив с 90-й минуты:

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