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Колыванов: я полностью поддерживаю расширение лиги

Колыванов: я полностью поддерживаю расширение лиги
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Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов оценил слухи о расширении Российской Премьер-Лиги.

«Такая реформа может быть принята в первую очередь в связи с потерей возможности выступать в еврокубках. В ближайшее время страну покинут большинство легионеров. Необходимо открыть трансферное окно внутри России, чтобы команды могли усилиться. Матчей станет совсем мало.

30 встреч за сезон — ничто. Да, есть Кубок, но при нынешнем формате представители РПЛ тоже играют в нём нечасто. Футболисты должны продолжать выходить на поле, чтобы прогрессировать. Да и молодёжь требуется просматривать в деле, пока есть возможность. Я полностью поддерживаю расширение лиги. Чем больше туров, тем интереснее первенство», — цитирует игрока «RT на русском».

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