Гвардиола высказался о Роналду перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в преддверии матча с манкунианцами в 28-м туре английской Премьер-лиги.



«Он был одним из лучших за последние 15 лет. Он был лучшим вместе с Лионелем Месси. То, что сделали эти двое — мы больше никогда такое не увидим. Когда вы находитесь на этом уровне, вы каждый день оказываетесь под пристальным вниманием общественности. Было приятно видеть его в то время. Нам придется использовать все наши качества, чтобы не дать ему возможность часто видеться с мячом», — приводит слова Гвардиолы Sport.es

Неудачная обводка Роналду в матче с «Уотфордом»:

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