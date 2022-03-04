Хавбек «Барселоны» готов уехать в МЛС, если не продлит контракт с клубом

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто, чей контракт с командой истекает в конце сезона, рассматривает различные варианты продолжения карьеры вне испанского клуба. Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, приоритет для 30-летнего Роберто — остаться в «Барселоне», но в сложившейся ситуации большая вероятность того, что он уйдет из клуба, чем останется. Поэтому Роберто рассматривает вариант с отъездом в МЛС, где им интересовалось несколько команд. Также к воспитаннику «Барселоны» проявляют интерес клубы Европы.
Ранее сообщалось, что Роберто заключил новый контракт с «Барселоной» до 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах испанской Ла Лиги, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов без результативных действий.
«Барселона» разгромила «Атлетик», дважды забив с 90-й минуты:
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